Проведение корпоративных тренингов
тренинг командообразования проведение корпоративных тренингов
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«Добре, що в мене ніс пляцком, бо якби він був гострий, то завернувся б догори, і я подумав би, що в мене метр дев’яносто вісім зросту, що я геніальний чоловік. А позаяк у мене ніс пляцком, то я про ці речі, які складають популярність або розкрутку, не звертаю взагалі ніякої уваги».
У центрі Львова часто можна побачити чоловіка в народному одязі і неодмінно з бандурою в руках. Коли йдеш по вулиці, а до тебе раптом долинають звуки бандури та слова старої, як світ, думи про вільних козаків, про боротьбу за щасливу Україну, мимоволі спиняєшся…
Не вірте, коли вам скажуть, що старість - не радість. Усе відносно. От чи можна вважати старістю 345 літ і зим за плечима? Хто заперечить - такий поважний вік! Проте й він не перешкода для того, аби почуватися юним, жіттєрадісним і повним сил і веселитися так, як Івано-Франківськ у день своїх тризначних уродин на міському озері. Тут ювілей міста святкувала молодь, зібравшись на другий в історії Прикарпаття фестиваль екстремальних видів спорту «Х-Гуцулія»
Луцька волейбольна жіноча команда «Волинь-Університет» — срібний призер чемпіонату України 2006 року та золотий призер чемпіонату України-2007. Вона здобула право виступати у суперлізі!
Тренер команди — заслужений тренер України, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи у Луцьку Богуслав Андрійович Галицький — уже більше тридцяти років життя віддав спорту, а саме жіночому волейболу. Завдяки його невтомній, одержимій праці волейбол на Волині став надзвичайно популярним, а здобутки жіночої команди не перестають дивувати усіх, хто не байдужий до спорту.
Враження було таке, ніби з півтемряви у ніші блиснули очі великого князя Володимира. Я простягнув руки, щоб привітатися. І вже уявляв, що за мить він опиниться у моїх обіймах. Та ба! Тінь безшелесно майнула у відхилених дверях. Ось так підземелля Луцького замку послало своє нагадування і... забрало його назад. Все ж довелося пережити, можливо, те саме, що переживали у ньому люди майже тисячу років тому.
Львівський художник, коваль, зброяр, реставратор Василь Качмар неодноразово ловив себе на думці, що створив навколо себе світ, в якому люблячі його люди теж навчилися жити. Світ, який складається з його великого захоплення минувшиною — зокрема українським бароко — і який органічно вбирає у себе весь той час, у якому він живе зараз. А також той, у якому жили його діди, котрих безмежно шанує і любить, уявляючи себе з ними у дуже тісному духовному контакті, хоча багато кого знає лише з розповідей мами і бабці.
Довжина волосся лучанки Жанни Миляшкевич сягає одного метра шістдесяти чотирьох сантиметрів! Демонструючи його, жінка відважилася на неперевершений трюк. Вона хвацько розділила свою косу на два пасма. Одне вліво потягнула її донечка Яна, з іншим кинулася вправо племінниця Ярослава. І таким чином перекрили вулицю Сагайдачного (тут мешкає родина).
Ва-у-у-у!
У простір рівненської «Арт-кав’ярні» вривається, мов вогняний болід, озброєний кращими плівковими і цифровими коробками львів’янин Микола Тинкалюк. І враз вона обізвалася метушнею, загуркотіла столиками та стільцями, винесла місцевого бізнесмена та фотохудожника Олександра Купчинського. Ну, так знайте, що для обох вище за каву і фотографію не може бути нічого, навіть космос з усіма його далекими світами!
Андрій Курков — сучасний український письменник, журналіст, публіцист, кіносценарист, член англійського ПЕН-клубу, Спілки кінематографістів України, Національної Спілки письменників, Європейської кіноакадемії «Фелікс». Автор 13 романів і 5 книжок для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв художніх та документальних фільмів.
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