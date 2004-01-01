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CITY LIFE Номер 34
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CITY LIFE Номер 34
АРХІВ НОМЕРІВ

N0(33)Травень, 2007

N0(32)Квітень, 2007

N3(31)Березень, 2007

N2(30)Лютий, 2007
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N0(34) Червень 2007     Тема номера: CITY PEOPLE
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ТЕМА НОМЕРА
Богдан Бенюк: На біс

«Добре, що в мене ніс пляцком, бо якби він був гострий, то завернувся б догори, і я подумав би, що в мене метр дев’яносто вісім зросту, що я геніальний чоловік. А позаяк у мене ніс пляцком, то я про ці речі, які складають популярність або розкрутку, не звертаю взагалі ніякої уваги».
CITY SOCIETY
Вуличний кобзар

У центрі Львова часто можна побачити чоловіка в народному одязі і неодмінно з бандурою в руках. Коли йдеш по вулиці, а до тебе раптом долинають звуки бандури та слова старої, як світ, думи про вільних козаків, про боротьбу за щасливу Україну, мимоволі спиняєшся…
  Дуб, який бачив князя Ігоря
  Тепло «Лемківські ватри»
CITY SOCIETY
Гуцулія

Не вірте, коли вам скажуть, що старість - не радість. Усе відносно. От чи можна вважати старістю 345 літ і зим за плечима? Хто заперечить - такий поважний вік! Проте й він не перешкода для того, аби почуватися юним, жіттєрадісним і повним сил і веселитися так, як Івано-Франківськ у день своїх тризначних уродин на міському озері. Тут ювілей міста святкувала молодь, зібравшись на другий в історії Прикарпаття фестиваль екстремальних видів спорту «Х-Гуцулія»
CITY STUDY
«Університет-Луцьк» у суперлізі!

Луцька волейбольна жіноча команда «Волинь-Університет» — срібний призер чемпіонату України 2006 року та золотий призер чемпіонату України-2007. Вона здобула право виступати у суперлізі! Тренер команди — заслужений тренер України, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи у Луцьку Богуслав Андрійович Галицький — уже більше тридцяти років життя віддав спорту, а саме жіночому волейболу. Завдяки його невтомній, одержимій праці волейбол на Волині став надзвичайно популярним, а здобутки жіночої команди не перестають дивувати усіх, хто не байдужий до спорту.

CITY HISTORY
Храм землі

Враження було таке, ніби з півтемряви у ніші блиснули очі великого князя Володимира. Я простягнув руки, щоб привітатися. І вже уявляв, що за мить він опиниться у моїх обіймах. Та ба! Тінь безшелесно майнула у відхилених дверях. Ось так підземелля Луцького замку послало своє нагадування і... забрало його назад. Все ж довелося пережити, можливо, те саме, що переживали у ньому люди майже тисячу років тому.
  Буде Станіславський узвіз
CITY HISTORY
Затятий мрійник

Львівський художник, коваль, зброяр, реставратор Василь Качмар неодноразово ловив себе на думці, що створив навколо себе світ, в якому люблячі його люди теж навчилися жити. Світ, який складається з його великого захоплення минувшиною — зокрема українським бароко — і який органічно вбирає у себе весь той час, у якому він живе зараз. А також той, у якому жили його діди, котрих безмежно шанує і любить, уявляючи себе з ними у дуже тісному духовному контакті, хоча багато кого знає лише з розповідей мами і бабці.

CITY FAMILY
Яка коса - така й краса

Довжина волосся лучанки Жанни Миляшкевич сягає одного метра шістдесяти чотирьох сантиметрів! Демонструючи його, жінка відважилася на неперевершений трюк. Вона хвацько розділила свою косу на два пасма. Одне вліво потягнула її донечка Яна, з іншим кинулася вправо племінниця Ярослава. І таким чином перекрили вулицю Сагайдачного (тут мешкає родина).
  Птах мрії у небі дитинства
  Вічна зернина
CITY ART
Кава-party з Миколою Тинкалюком

Ва-у-у-у! У простір рівненської «Арт-кав’ярні» вривається, мов вогняний болід, озброєний кращими плівковими і цифровими коробками львів’янин Микола Тинкалюк. І враз вона обізвалася метушнею, загуркотіла столиками та стільцями, винесла місцевого бізнесмена та фотохудожника Олександра Купчинського. Ну, так знайте, що для обох вище за каву і фотографію не може бути нічого, навіть космос з усіма його далекими світами!
  Кого Бог поцілував?
  Допоки горить вогонь
CITY LIBRARY
Запрограмований на щастя

Андрій Курков — сучасний український письменник, журналіст, публіцист, кіносценарист, член англійського ПЕН-клубу, Спілки кінематографістів України, Національної Спілки письменників, Європейської кіноакадемії «Фелікс». Автор 13 романів і 5 книжок для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв художніх та документальних фільмів.
2007
N(34)Червень
N(33)Травень
N(32)Квітень
N(31)Березень
N(30)Лютий
N(29)Січень
2006
N(28)Грудень
N(27)Листопад
N(26)Вересень
N(25)Серпень
N(24)Липень
N(23)Червень
N(22)Травень
N(21)Квітень
N(20)Березень
N(19)Лютий
N(18)Січень
2005
N(17)Грудень
N(16)Листопад
N(15)Жовтень
N(14)Вересень
N(13)Липень
N(12)Червень
N(11)Травень
N(10)Квітень
N(9)Березень
N(8)Лютий
2004
N(7)Грудень
N(6)Листопад
N(5)Жовтень
N(4)Вересень
N(3)Серпень
N(2)Липень
N(1)Червень


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